حسابات خاصة: تلميح

2022/11/10 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قبل أيام قليلة، كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، أن معدل الخزين المائي في العراق يبلغ 12% من معدل الخزين العام، وهي أول إشارة لكميات الخزين الستراتيجي للمياه في العراق التي لطالما تحفظت عليها وزارة الموارد المائية.

وقال راضي في تصريحات صحفية اطلعت عليها (بغداد اليوم)، إن "الوزارة تركز على ملف المياه وملف التفاوض مع دول المنبع، وأن هذا الملف شهد خلال الأيام الماضية وسيشهد أيضا خلال الأيام المقبلة، فتح صفحات جديدة للتفاوض مع الدول المجاورة للعراق وهم تركيا وإيران وسوريا، من أجل تبادل المعلومات والاستمرار بلقاءات الفنية والزيارات المشتركة".

راضي، أشار إلى أن "الخزين المائي انخفض بنسبة لم يشهدها السجل التاريخي للعراق للفترة الماضية أبداً"، مبينا ان "معدل الخزين المائي اليوم يبلغ 12 بالمائة من معدل الخزين العام، والذي دفع الوزارة إلى اعتماد خطة الاطلاقات المائية من السدود والخزانات بما يؤمن كل المتطلبات، ويسد النقص الحاصل بقلة الايرادات المائية من دول المنبع".

وبحسابات خاصة أجرتها (بغداد اليوم)، فأن الطاقة الخزنية الكلية للمياه في العراق تبلغ قرابة 130 مليار متر مكعب، لذلك فأن 12% يعني أن العراق لا يمتلك الان كخزين ستراتيجي اكثر من 16 مليار متر مكعب.

وهذه الكمية تكفي للاستهلاك خلال عام واحد فقط، حيث تمثل بالاضافة الى ايرادات العراق البالغة اقل من 20 مليار متر مكعب سنويًا، اقل من الحاجة الاستهلاكية للعراق بنحو 40% في الاوقات الطبيعية والبالغة 57 مليار متر مكعب.

فيما يمثل الخزين لوحده والبالغ 16 مليار متر مكعب قرابة 28% من الحاجة الكلية، أي أقل من الحاجة المفترضة بنسبة تفوق الـ70%.

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