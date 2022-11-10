وزير الصحة يوافق على تدرج الاطباء خريجي 2018-2019.. ملف كامل بالأسماء

2022/11/10 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

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وافق وزير الصحة اليوم الخميس، على توزيع أطباء التدرج خريجي ٢٠١٨-٢٠١٩/الدور الاول والدور الثاني وخريجي السنوات السابقة وخريجي الجامعات غير العراقية بنظام المقابلة.

ونشرت الوزارة ملفا كاملا عن توزيع الاطباء المشمولين.

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