وزير التعليم يحدد موعد الشروع بدراسة علمية لتعديل نظام القبول في الدراسات العليا

2022/11/10 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد اليوم

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ، الخميس ،العمل على تطوير وإنشاء جامعات محترفة تلبي الحاجة للتخصصات المتجددة وتستجيب للطلب المجتمعي المتزايد على التعليم العالي.

وذكر اعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لـ (بغداد اليوم) ، ان "جاء ذلك في كلمته خلال حفل تخرج الدورة الخامسة والستين في جامعة بغداد للعام الدراسي 2022/2021 حيث أوضح إصرار وزارة التعليم على التجسيد الحقيقي والواقعي لأهداف التعليم الجامعي والوصول به الى أقصى مديات التطبيق في كل المجالات الحيوية والاستراتيجية للدولة العراقية ومراجعة المناهج ووضع مؤشرات علمية ناجحة لربط المخرجات بسوق العمل وحاجة المجتمع وتوفير بيئة كافية من المرونة والتجدد لمسايرة المستجدات العلمية وتكامل أهداف المؤسسة التعليمية والعمل على تطوير وإنشاء جامعات محترفة تلبي الحاجة للتخصصات المتجددة وتستجيب للطلب المجتمعي المتزايد على التعليم العالي".

وأشار، في كلمته الى "الشروع بدراسة علمية لتعديل نظام القبول في الدراسات العليا وتقليل الآثار المترتبة على المؤشرات الكمية في بيئة التعليم العالي والإفادة القصوى من نتائج البحوث التطبيقية ذات الجدوى العلمية والاقتصادية والاجتماعية وايجاد نوع من التكافؤ بين موارد الجامعة ومتطلبات البحث والنشر العلمي وإجراء الشراكات الإيجابية بين الجامعات العراقية ونظيراتها العالمية على صعيد التدريب وتبادل الخبرات".

ودعا الى" تظافر الجهود وتنظيم الأولويات في ملف الخريجين وعدم السماح بتحول هذه الأجيال الى جزء من مساحات التأجيل "،لافتا الى أن" المعالجة تتطلب منهجا مدروسا يحسب الزمن بدقة ويصل الى مستوى مرض من التنمية".

بدوره قال رئيس جامعة بغداد منير السعدي أن "التحديات لم تمنع هذه المؤسسة العريقة من تحقيق مراتب تنافسية مهمة في التصنيفات والمستوعبات العالمية".



لافتا في الوقت نفسه الى أن ا"لجامعة خرجت في هذه الدورة أكثر من أحد عشر ألفا على مستوى الدراسات الأولية الصباحية والمسائية في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية.".وتضمن حفل التخرج ترديد القسم للخريجين فيما كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الأوائل مباركا لهم جهودهم وسعيهم في تحقيق طموحهم العلمي واعتلاء منصات التميز في جامعة بغداد.

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