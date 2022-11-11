الليلة.. انطلاق ماراثون الأمطار بجميع مدن العراق ويستمر لعدة أيام

2022/11/11 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تبدأ الفعاليات الجوية اعتبارا من ليلة اليوم الخميس، والتي ستشمل هطول امطار على جميع مدن العراق ولكن بكميات متفاوتة، فضلا عن تشكل الضباب ولاسيما في مناطق وسط وجنوب البلاد.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "بداية الفعاليات الجوية اعتبارا من هذه الليلة (ليلة الخميس/ الجمعة)"، مبينا أن "جميع المدن ستشملها الامطار ولكن بكميات متفاوتة، ومدن الجنوب هي الاعلى كمية دون باقي المدن مع توقعات بالغزارة احيانا".

وأوضح عطية أن "مدن الشمال والغربية هي الاقل بكمية الامطار بسبب سلبية الرياح السطحية وضعف المد الرطوبي"، مشيرا الى ان "الحالة الممطرة تستمر عدة ايام بصورة متقطعة".

وأكد أن "موجات متوقعة من الضباب خلال ساعات الفجر والليل في اماكن محدودة"، مستدركًا: "لكن توقعات اولية تشير لضباب واسع الانتشار يغطي اغلب مدن وسط البلاد والفرات الاوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد خلال ساعات ليل السبت/الاحد يقلل مدئ الرؤية كثيرا".

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