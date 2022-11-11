شاهد بالفيديو.. حضور لافت للوفد العراقي في مسابقة تحدي القراءة العربي وعلى رأسه الطفلة زينب

2022/11/11 | 00:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HjEoHie8BAQ

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