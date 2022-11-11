السيسي يعقد مباحثات مع نانسي بيلوسي تشمل العلاقات بين مصر وأمريكا وسد النهضة

2022/11/11 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس، في مدينة شرم الشيخ رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

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