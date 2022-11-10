رحلة لطيران الإمارات تضطر للعودة بسبب

2022/11/11 | 00:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مصادر بالشرطة ووسائل إعلام محلية إن الولايات المتحدة

أرسلت تحذيرا أمنيا للسلطات اليونانية بشأن راكب "مثير للريبة" على

متن الطائرة.

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