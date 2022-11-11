المالية النيابية تستبعد تغير قيمة الدينار امام الدولار في الموازنة

2022/11/11 | 00:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت اللجنة المالية النيابية، حدوث تغيير في قيمة الدينار امام الدولار في موازنة العام المقبل، لافتا الى ان سعر برميل النفط لن يكون كسابقه في الموازنة خصوصا مع زيادة الأسعار العالمية.

وقال عضو اللجنة جمال احمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “هناك حاجة ماسة لاحداث تغييرات في الموازنة الاستثمارية بما يلائم الحاجة الفعلية للبلد من اجل تطبيق البرنامج الحكومي لحكومة السوداني”.

وأضاف ان “سعر صرف الدولار في الموازنة سيبقى ثابتا من دون احداث أي تغيير خصوصا ان البنك المركزي هو المسؤول عن هذه السياسة وقد أوضح رأيه بشأن هذا الموضوع”.

وبين ان “سعر برميل النفط في الموازنة سيتغير عن سابقه، ومن المرجح انه سيكون اقل من السعر المطروح في الأسواق العالمية”، لافتا الى أهمية “وضع سعر احتياطي للنفط في الموازنة خصوصا ان الأسواق العالمية قد تشهد زيادة في الكميات المعروضة من النفط”.

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