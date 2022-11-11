2022/11/11 | 00:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي العمل على...

ظهرت المقالة وزير التعليم: الشروع بدراسة علمية لتعديل نظام القبول في الدراسات العليا أولاً على المسلة.

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