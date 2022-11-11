درجال: لا يمكن القضاء على الفساد .. وأخطأت من دون قصد

2022/11/11 | 00:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس اتحاد الكرة الحالي ووزير الشباب والرياضة السابق عدنان درجال، أنه لايمكن القضاء على الفساد في مؤسسات العراق.وقال درجال في تصريح متلفز إن “ترشيحي لوزارة الشباب والرياضة كان عابراً للطائفية قد أكون أخطأت في شيء ما لكن لم اتقصد الخطأ حين كنت وزيراً وأبلغت المدراء العامين عدم الامتثال إلى أوامري في […]

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وأخطأت من دون قصد أولاً على ايرث نيوز.

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