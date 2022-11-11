اعتقال متهم قتل عائلته.. البارزاني يبلغ السوداني بالعملية

2022/11/11 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن اعتقال متهم قتل عائلته في بغداد، مشيرة الى أن الاعتقال تم في إقليم كردستان العراق.

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