2022/11/11 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحفز الحدث السنوي التاسع عشر الذي يحمل شعار "مهارات فائقة" أشخاصا من أنحاء قارات العالم على الارتقاء إلى آفاق جديدة لما هو ممكن بشريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسوعة غينس.. عربيان بين ذوي الأرقام القياسية هذا العام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسوعة غينس.. عربيان بين ذوي الأرقام القياسية هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).