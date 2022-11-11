إيران تعلن تصنيع صاروخ فرط صوتي.. ووكالة الطاقة الذرية تعلق

2022/11/11 | 01:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، يوم الخميس، أنها تمكنت من صنع صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت.

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