2022/11/11 | 02:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: اتهم رئيس هيئة استثمار المثنى صادق الزيادي النائب باسم خشان بابتزاز...

ظهرت المقالة رئيس استثمار المثنى والنائب خشان..



تبادل اتهامات بالفساد والابتزاز أولاً على المسلة.

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