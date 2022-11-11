2022/11/11 | 02:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الخميس في مقابلة...

ظهرت المقالة مدير الوكالة الذرية: إيران لم تقدّم أجوبة على أسئلتنا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير الوكالة الذرية: إيران لم تقدّم أجوبة على أسئلتنا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير الوكالة الذرية: إيران لم تقدّم أجوبة على أسئلتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).