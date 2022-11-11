2022/11/11 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سينجح السوداني في الحفاظ على علاقة العراق الوثيقة مع الولايات المتحدة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداعيات اغتيال أميركي على العلاقات بين بغداد وواشنطن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداعيات اغتيال أميركي على العلاقات بين بغداد وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).