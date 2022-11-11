ريال مدريد يستعيد توازنه بثنائية في شباك قادش

2022/11/11 | 03:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عاد ريال مدريد لطريق الانتصارات، بالفوز بنتيجة (2-1) ضد قادش، مساء الخميس.وتواجه الفريقان ضمن منافسات الجولة 14 من الليجا، في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”.وسجل لريال مدريد إيدير ميليتاو في الدقيقة 40، وتوني كروس في الدقيقة 70، بينما سجل لقادش لوكاس بيريز في الدقيقة 82.وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى […]

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