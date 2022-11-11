2022/11/11 | 03:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g4FLptgwSjs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مساعد وزير الخارجية الأسبق:العلاقة بين الحكومتين الأميركية والعراقية لن تتغير فهي علاقة قوية ومثمرة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مساعد وزير الخارجية الأسبق:العلاقة بين الحكومتين الأميركية والعراقية لن تتغير فهي علاقة قوية ومثمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).