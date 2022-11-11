مدير عام الطاقة الذرية : إيران لم ترد بعد على أسئلتنا

2022/11/11 | 03:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي متحثدا خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في شرم الشيخ في مصر في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 © ا ف ب جوزيف عيد شرم الشيخ (مصر) (أ ف ب) – أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الخميس في مقابلة مع وكالة […]

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