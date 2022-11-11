مقتل ضابط شرطة في حادث طعن ببروكسل

2022/11/11 | 03:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة البلجيكية، عبر تويتر، يوم الخميس، إن ضابط شرطة لقي مصرعه في حادث طعن بسكين وقع في بروكسل، فيما أُصيب المهاجم بجروح ونُقل إلى المستشفى.

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