فيفا يكشف حجم الأموال التي سيحصل عليها اللاعبون والفرق في مونديال قطر

2022/11/11 | 04:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الأندية التي تمنح الإذن للاعبيها للمشاركة مع منتخاباتهم في البطولة.

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