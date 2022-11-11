2022/11/11 | 04:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jY9CHDsjGh0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة السوداني وسعت نفوذ ايران.. وسقوطها مرهون بتحالف التشرينيين والصدريين| اخبار الثالثة 2022/11/10) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة السوداني وسعت نفوذ ايران.. وسقوطها مرهون بتحالف التشرينيين والصدريين| اخبار الثالثة 2022/11/10) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).