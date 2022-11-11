مدافع الهاوتزر الأميركية تصنع الفرق في أوكرانيا

2022/11/11 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكل القرار الروسي بسحب القوات من خيرسون "نكسة" للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الذي زعم أن هذه المدينة جزء من روسيا، وفق ما أفاد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

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