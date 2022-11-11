بعد تويتر وميتا.. أمازون تدرس خفض النفقات

2022/11/11 | 07:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن أشخاص مطلعين، بأن شركة آمازون تراجع خفض التكاليف وتقليص أعمالها غير المربحة.

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