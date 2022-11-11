الأميرة السعودية نوف بنت مقرن وشقيقها

2022/11/11 | 07:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بمعاملة أميرة سعودية وشقيقها كمعاملة المصريين بالنسبة لتملك مساحة من الأرض، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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