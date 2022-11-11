زعماء العالم وقمة المناخ.. ترقب كبير لمشاركة بايدن ولولا

2022/11/11 | 08:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل قادة العالم حضور فعاليات مؤتمر الأطراف حول المناخ التي تحتضنها مصر.ويصل اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى شرح الشيخ، متسلحا بإنجازات محلية كبيرة حققها في مكافحة الاحترار الحراري، فيما أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا عن مشاركته في القمة، الاثنين، مع مساعيه تصحيح سياسات سلفه بولسونارو في المجال البيئي.

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