تفاعل واسع بعد سماح قطر برحلات من إسرائيل لكأس العالم 2022

2022/11/11 | 08:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإعلانه التوصل لاتفاق بين قطر وإسرائيل للسماح برحلات جوية بين البلدين لحضور منافسات كأس العالم 2022، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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