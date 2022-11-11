تصل لـ150 مليوناً.. الرافدين يمنح قروضاً للموظفين والمواطنين والمتقاعدين

2022/11/11 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن منح قروض للموظفين والمواطنين والمتقاعدين، بفائدة 4 بالمئة.

وقال إعلام الرافدين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المصرف قرر منح القروض العقارية لشراء الوحدات السكنية الاستثمارية للموظفين والمواطنين والمتقاعدين باستثناء مجمع بسماية وبفائدة 4 بالمئة"، مشيرا إلى ان "مدة تسديد قرض الـ 150 مليون دينار تصل الى عشر سنوات".

وأضاف أن "المصرف اشترط تقديم سندات عقارية يتم رهنها لصالح المصرف من الدرجة الأولى وحسب ضوابط الرهن".

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