2022/11/11 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلن وزير الطبيعة الروسي، ألكسندر كوزلوف، أن الأضرار التي لحقت بالغابات في روسيا من جراء الحرائق في عام 2022 ، تبلغ، وفق أحدث البيانات، 7 مليارات روبل.

وقال: "وفق الأرقام التي نراها في نوفمبر الجاري، فيبلغ (هذا المؤشر) حوالي 7 مليارات روبل.



ولن نقوم بتخليص النتائج الكاملة للوضع في نهاية عام 2022 إلا في الربع الأول من عام 2023".

وأشار إلى أن روسيا تمكنت العام الجاري من تخفيض مساحات الغابات التي شملتها الحرائق وذلك بفضل زيادة التمويل لإجراءات مكافحة الحرائق.



وأوضح: انخفضت المساحة التي شملتها الحرائق في جميع أنحاء البلاد بمقدار أكثر من 3 مرات في عام 2022.



فإذا كانت تبلغ في العام الماضي حوالي 10 ملايين هكتار، فبلغت هذا العام 3,5 مليون هكتار".

من جانبه قال رئيس مصلحة الغابات الفدرالية الروسية، إيفان سوفيتنيكوف، أن موسم حرائق الغابات أصبح على مدار العام تقريبا في روسيا.



وأضاف: "لسوء الحظ فكان عندنا يوم واحد أو يومان فقط من دون حرائق منذ بداية الموسم في مارس الماضي.



وسيستمر الوضع عندما نسجل حريقا أو حريقين حتى ديسمبر القادم...



وفي العام الماضي سجلنا آخر حريق في 29 ديسمبر وسجلنا أول حريق في هذا العام - في 3 يناير".

وفي عام 2021 بلغت الأضرار التي لحقت بالغابات الروسية نتيجة حرائق الغابات 8,4 مليار روبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: أضرار حرائق الغابات في عام 2022 تبلغ 7 مليارات روبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا: أضرار حرائق الغابات في عام 2022 تبلغ 7 مليارات روبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).