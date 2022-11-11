2022/11/11 | 09:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.150 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.050 ديناراً لكل 100 دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعر صرف الدولار في بورصة بغداد المركز الخبري الوطني.

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