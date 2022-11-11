مع تزايد عدد الإصابات.. الصين ترفع قيود مكافحة كورونا لأعلى مستوى منذ

2022/11/11 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت السلطات الصينية عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 والقيود الأخرى لمنع انتشار الإصابات مع ارتفاع الحالات إلى أعلى مستوياتها منذ إغلاق شنغهاي هذا العام، وشهدت مدينتا بكين وتشنغتشو عددا قياسيا من الإصابات اليومية.

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