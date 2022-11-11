2022/11/11 | 10:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 345onEAChV4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الممثلة المصرية شيرين تستذكر زيارتها إلى إقليم كوردستان ومقتنياتها من أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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