ماسك يحذر من إفلاس “تويتر”

2022/11/11 | 10:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حذر المدير التنفيذي الجديد لـ”تويتر” إيلون ماسك موظفي الشركة، من “خطر الإفلاس” إذا لم يتمكن من تحقيق عائدات مالية أكبر للشركة، وذلك وسط موجة استقالات لكبار الموظفين في الموقع.ونقلت “بلومبيرغ” عن […]

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