أوكرانيا تعلن عن

2022/11/11 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قال الجيش الأوكراني إنه حقق مكاسب كبيرة في محيط مدينة خيرسون، جنوبي البلاد، بعد أن أعلنت روسيا انسحابها من المدينة.

وتقول القوات الأوكرانية إنها استعادت بلدة سنيهوريفكا الرئيسية، التي تبعد 50 كيلومترا إلى الشمال من خيرسون.

كما أعلنت كييف مواصلة الضغط الكبير على جبهتين بالقرب من خيرسون، بما في ذلك تقدمها بنحو 7 كيلومترات في بعض المناطق.

وتقول روسيا إنها بدأت الانسحاب من المدينة، التي تعد أكبر مكاسبها في الغزو، بيد أن العملية قد تستغرق أسابيع.

ويُنظر إلى إعلان روسيا يوم الأربعاء على أنه انتكاسة كبيرة لجهود موسكو الحربية، على الرغم من أن مسؤولين أوكرانيين تساورهم شكوك وحذروا من أن الخطوة قد تكون مناورة وخدعة، كما أوردت "بي بي سي".

ولم يُرصد أي دليل مباشر على أي انسحاب روسي واسع النطاق في خيرسون.

وقال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، يوم الخميس إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي الانسحاب، لكنه قال إن قواته أحرزت تقدما مهما.

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