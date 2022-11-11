2022/11/11 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، الإطاحة بمتهمين زورا وسرقا مبالغ مالية كبيرة.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مفارز مديرية مكافحة الإجرام / مكتب البياع لمكافحة الإجرام، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب بجريمة سرقة مبلغ مالي قدره (10) ملايين دينار من داخل دار ضمن قاطع المسؤولية ببغداد"، موضحا انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

وأضاف ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام الخضراء ألقت القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة (128) مليون دينار"، مبينا انه "تم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، فيما قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجرام بغداد تطيح بمتهمين زورا وسرقا مبالغ مالية كبيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجرام بغداد تطيح بمتهمين زورا وسرقا مبالغ مالية كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).