الذهب يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكثر من 8 أشهر

2022/11/11 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكثر من ثمانية أشهر، إذ عززت البيانات الأمريكية التي تشير إلى تباطؤ التضخم الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1751.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0240 بتوقيت جرينتش.



لكن الأسعار ارتفعت 4.2 % خلال الأسبوع.وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1752.80 دولار.واستقر مؤشر الدولار بعد انخفاضه أمس ، لكنه يتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2020.



وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بمعدل أقل من المتوقع في أكتوبر ، فيما يشير إلى تباطؤ التضخم، مما رفع الآمال في أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي تقليص زياداته الكبيرة في أسعار الفائدة بحسب رويترز.

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