"النقاب خطر على المجتمع".. ممثل مصري يثير تفاعلا

2022/11/11 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الممثل المصري، حسين فهمي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها حول النقاب.

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