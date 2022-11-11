2022/11/11 | 10:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مجموعة شبابية في كربلاء وقفة

احتجاجية ضد استثمار المراكز الشبابية

بالمحافظة والتي وصفوها بانها لم تؤدي

دورها المنشود وتحولت الى مولات ومواقف

للسيارات

وقال رئيس المجموعة الشبابية المحتجة

علي حاكم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:شبّان يقيدون انفسهم بالسلاسل في كربلاء ..تعرفوا على الاسباب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:شبّان يقيدون انفسهم بالسلاسل في كربلاء ..تعرفوا على الاسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).