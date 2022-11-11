خبير يقترح حلاً لـ

2022/11/11 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال الخبير النفطي إحسان العطار، الجمعة، إن إقليم كردستان وضع في الدستور، مواد تتيح له تصدير النفط وإدارة الحقول النفطية "بدون إشراف وتدخل بغداد".

وأضاف العطار في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "المواد تتضمن أن الحقول الجديدة هي تحت سيطرة الإقليم بينما الحقول القديمة هي تحت سيطرة بغداد".

وتابع، أن "حل مشكلة النفط والغاز في العراق، تتمثل بتعديل الدستور، ويجب أن يكون النفط ملكاً للشعب العراقي ويُدار من قبل الحكومة الاتحادية، ومن ثم توزيع الإيرادات المالية إلى المحافظات والإقليم على نسبة السكان".

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