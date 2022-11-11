الدولار يستقر مقابل الدينار 

2022/11/11 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.

سعر البيع: 147.150 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 147.050 ديناراً لكل 100 دولار.

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