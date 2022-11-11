لماذا يعد الاتصال بالعين نادرا بين المصابين بالتوحد؟

2022/11/11 | 10:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يمثل الإحجام عن التواصل بالعين مع الآخرين في الظروف الطبيعية، السمة المميزة لاضطراب طيف التوحد (ASD).وعلى الرغم من أن الاتصال البصري يعد جزءا مهما للغاية من التفاعلات اليومية، إلا أن الباحثين لم يتمكنوا من دراسة الأساس العصبي للتفاعل الاجتماعي المباشر مع الاتصال بالعين في اضطراب طيف التوحد بسبب عدم القدرة على تصوير أدمغة […]

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