2022/11/11 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن إحباط

محاولة تهريب اكثر من (2) كيلو غرام

مخدرات في منفذ الشلامجة الحدودي بيد

امرأة مسافرة.

وقالت الهيئة في بيان إنه "تم ضبط مسافرة

عراقية وبحوزتها مادة مخدره نوع (ترياك

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