2022/11/11 | 11:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "يني شفق" التركية في تقرير

نشرته اليوم الجمعة إن تركيا زادت

صادراتها من السلع الشتوية والبطانيات

والمواقد إلى أوروبا بعد أن بدأت أزمة

الطاقة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أنه ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تسعف أوروبا بالبطانيات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تسعف أوروبا بالبطانيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).