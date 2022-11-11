اكتشاف طريقة تمكن مصابي الشلل التام من المشي مرة أخرى

2022/11/11 | 11:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتم العثور على الخلايا العصبية التي تنظم المشي.

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