تسابقتا مع

2022/11/11 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن مصرع فتاتين بحادث سير غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "فتاتين اثنتين لقيتا مصرعهما فجر الجمعة، نتيجة انقلاب العجلة نوع (موستنك) على طريق الغزالية السريع غربي بغداد".

وأضاف المصدر ان "المعلومات تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة مطاردة عجلة نوع جارجر لعجلة الفتيات وحصل الحادث"، موضحا انه "تم القبض على صاحب العجلة الثانية ضمن منطقة السيدية، جنوبي العاصمة".

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