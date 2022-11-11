رصاصة طائشة تنهي حياة عشريني تلقاها من صديقه بذي قار

2022/11/11 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل شاب عشريني برصاصة طائشة اطلقها صديقه عليه بقضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "شابا يبلغ من العمر 20 عاما اقدم على قتل صديقه العشريني الاخر باطلاق رصاصة عليه عن طريق الخطأ من مسدس في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ".

واضاف، أن "الحادثة وقعت نتيجة مزاح بين الجاني والمجني عليه".

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