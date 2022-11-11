"قبر داخل منزل".. الكشف عن جريمة قتل غامضة في البصرة (صورة)

2022/11/11 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – البصرةكشفت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن جريمة قتل تعرضت لها إحدى المواطنات في قضاء المدينة شمالي المحافظة.

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