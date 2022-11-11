"بكلفة 8.5 مليون دولار".. قرب افتتاح أول مركز استثماري للطب النووي بالبصرة

2022/11/11 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة استثمار محافظة البصرة، الجمعة، عن افتتاح أول مركز استثماري للطب النووي قريباً.

وقال رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين، إن "محافظة البصرة ستشهد افتتاح مركز للطب النووي قريباً"، مبيناً أن "المركز يمتلك أجهزة وتقنيات حديثة لتشخيص إصابات السرطان بشكل مبكر، وتتوفر فيه فحوصات وعلاجات لا تتوفر بمراكز أخرى".

وأضاف، أن "المستثمر وبالتعاون مع شركة جنرال الكتريك الأميركية قام بتنصيب النواة التي تزن 40 طناً والعاملة بالحيز الكهرومغناطيسي لتنتج المادة المشعة التي تستخدم في الكشف المبكر عن مرض السرطان".

وتابع عبد الحسين في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "مساحة المشروع بلغت 1500 متر فيما تجاوزت كلفة المركز 8.5 ملايين دولار".

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