الذهب ينخفض في الأسواق المحلية

2022/11/11 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 352 ألفاً و170 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.

أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 402 ألفاً و470 ديناراً عدا أجور الصياغة.

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