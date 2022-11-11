الرافدين: قروض السكن ١٥٠ مليون ويشمل الموظفين والمواطنين والمتقاعدين

2022/11/11 | 11:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين عن منح قرض ١٥٠ مليون للموظفين والمواطنين والمتقاعدين لشراء دار سكن وبفائدة ٤ بالمئة.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “مدة تسديد قرض ١٥٠ مليون تصل الى عشر سنوات”.

ولفت الى ان “المصرف قرر منح القروض العقارية لشراء الوحدات السكنية الاستثمارية باستثناء مجمع بسماية”.

واشار الى ان “المصرف اشترط تقديم سندات عقارية يتم رهنها لصالح المصرف من الدرجة الاولى وحسب ضوابط الرهن”.

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